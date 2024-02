Inchiesta sulle spese legate all’accoglienza migranti: prosegue il processo per tre indagati

Roma, 13 febbraio 2024 – Il secondo filone dell’inchiesta bis sull’accoglienza dei migranti nella cooperativa del padovano è arrivato sulla scrivania del giudice. E così, giunge anche l’ultimo residuo dopo una serie di archiviazioni richieste e ottenute dalla procura. Stando a quanto riportato, il procedimento giudiziario ora è rimasto in corso solo per tre dei tredici indagati iniziali, per i quali il pubblico ministero Andrea Maggioni ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio.

Migranti, le accuse alla cooperativa

Le ipotesi di reato contestate a Marco Callegaro, legale rappresentante della cooperativa ‘Un mondo di gioia’, e a Thomas Kuma Atongi e Kalu Success Nganshui, responsabili in momenti diversi della cooperativa ‘Vivere qui’, riguardano truffa ai danni di Asp e prefettura e frode nelle pubbliche forniture. L’udienza predibattimentale è fissata per il 23 aprile.

Secondo l’accusa, Callegaro avrebbe presentato fatture per il servizio di accoglienza dei migranti senza dedurre le spese personali o estranee al progetto, ottenendo così pagamenti superiori a quelli dovuti. Gli anni 2018 e 2020 sono stati particolarmente sotto la lente, con presunti profitti ingiusti per 8.800 e 14.000 euro rispettivamente. Inoltre, Callegaro è accusato di frode nelle pubbliche forniture per aver fornito un servizio giudicato carente rispetto ai termini contrattuali. I responsabili di ‘Vivere qui’ sono invece accusati di truffa per aver presentato fatture senza stornare spese personali e prelievi bancari ingiustificati. Atongi avrebbe ottenuto un profitto ingiusto di oltre 67.000 euro, mentre Nganshui è accusato di una somma di 11.530 euro.

Le posizioni degli altri dieci indagati, invece, sono state archiviate dopo che, attraverso interrogatori approfonditi, sono riusciti a chiarire le voci di spesa, dimostrando l’assenza di irregolarità penali. Tra di loro figurano rappresentanti di cooperative, associazioni e attività commerciali coinvolte nell’accoglienza dei migranti.

