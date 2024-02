Piantedosi ha incontrato al Viminale il suo omologo albanese Balla: “Sintonia tra i due Paesi sulla gestione dei flussi migratori”

Roma, 14 febbraio 2024 . Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato al Viminale il suo omologo albanese Taulant Balla.

«Il rapporto tra Italia e Albania – ha dichiarato il Ministro Piantedosi – è sempre più saldo, come testimoniato dalla piena sintonia tra i nostri due Primi Ministri e dall’intesa raggiunta per il rafforzamento della collaborazione nella gestione dei flussi migratori. L’Albania, oltre a essere un Partner strategico è anche un Paese amico che sta dimostrando con i fatti la propria amicizia».

Nel corso del cordiale incontro il titolare del Viminale ha sottolineato «il pieno sostegno e il massimo supporto del Governo italiano nel percorso di adesione dell’Albania alla Unione europea. Inoltre la disponibilità del Governo albanese a sperimentare nuovi strumenti di collaborazione, quale il Patto Italia-Albania, è un elemento che conferma la piena appartenenza alla famiglia europea».

«La nostra comunanza di visioni – ha concluso Piantedosi – riguarda anche la lotta alle reti criminali transnazionali dedite al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, e la nostra attenzione deve restare alta sui flussi irregolari per il possibile rischio di infiltrazioni terroristiche sulle rotte migratorie, con particolare riferimento ai Foreign Fighters».

La riunione bilaterale dei due Ministri è stata anche l’occasione per confrontarsi sulle iniziative antimafia, la lotta al traffico di stupefacenti, e la solida cooperazione tra le Forze di Polizia. Per quanto riguarda questo ultimo punto è in cantiere un nuovo accordo in materia di sicurezza.