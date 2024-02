Roma, 14 febbraio 2024 – Negli ultimi anni, il concetto di microcredito di impresa ha guadagnato sempre più spazio nel panorama finanziario. E questo grazie alle opportunità di finanziamento offerte a coloro che altrimenti avrebbero difficoltà ad accedere al credito tradizionale. Si tratta, quindi, di un sostegno prezioso per avviare piccole attività produttive o affrontare spese urgenti, rivolto a individui che, per varie ragioni, non sono considerati idonei per i tradizionali mutui o prestiti ipotecari. Tra loro, spiccano in particolar modo i migranti.

Migranti e microcredito di impresa

Cos’è esattamente il microcredito di impresa? In poche parole, si tratta di finanziamenti di piccola-media entità erogati con un occhio di riguardo alla persona, offrendo non solo denaro, ma anche supporto e accompagnamento durante tutto il processo. Questo strumento è particolarmente rilevante per la comunità dei migranti, che in molte occasioni si trova ad affrontare ostacoli nel mercato del lavoro tradizionale. La Lombardia, regione leader in Italia per il numero di imprenditori stranieri, per esempio, rappresenta un terreno fertile per il microcredito d’impresa. Fondazione Welfare Ambrosiano, attraverso il programma “Partita AttIVA”, infatti, offre un supporto significativo a quei migranti che sognano di avviare la propria attività. Con prestiti agevolati fino a 15.000 euro e tassi di interesse vantaggiosi, questa iniziativa consente loro di realizzare i propri progetti imprenditoriali con maggiore facilità.

Settori come la ristorazione, con un’enfasi sul servizio di delivery, le professioni liberali legate al benessere della persona, come life-coach e motivatori, e aziende multiservizi operanti nell’edilizia e nella logistica, sono alcuni dei settori in cui gli imprenditori migranti si distinguono. La loro intraprendenza e adattabilità sono un valore aggiunto per l’economia locale. Tuttavia, non mancano le sfide: il sistema burocratico italiano può risultare ostico per chi proviene da contesti culturali diversi. Ciò nonostante, il sostegno offerto dal microcredito di impresa dimostra che con l’opportuna assistenza e un ambiente favorevole, l’entreprenariat migrante può dare un contributo significativo alla crescita economica e sociale del territorio.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia