A Firenze nasce un nuovo sportello immigrazione riservato agli avvocati

Roma, 14 febbraio 2024 – L’Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze inaugura un nuovo servizio dedicato esclusivamente agli avvocati, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati locale. Questo sportello, pensato per fornire un supporto mirato e personalizzato nella gestione delle pratiche dei migranti, sarà operativo il secondo e il quarto mercoledì di ogni mese, dalle 9:00 alle 13:30.

Uno sportello per gli avvocati dei migranti

L’accesso allo sportello avverrà esclusivamente su appuntamento, che dovrà essere prenotato dagli avvocati attraverso la piattaforma Sfera, gestita direttamente dall’Ordine degli Avvocati. Durante la prenotazione, gli avvocati dovranno fornire i dettagli dell’assistito. Quindi nome, cognome e data di nascita. E, preferibilmente, anche il numero della pratica e l’indirizzo PEC dell’avvocato, per agevolare il reperimento dei fascicoli da parte degli agenti dell’Ufficio Immigrazione. Ogni appuntamento avrà una durata approssimativa di 15 minuti e ogni avvocato potrà prenotare fino a un massimo di tre pratiche diverse.

La lista degli appuntamenti verrà trasmessa dalla segreteria dell’Ordine degli Avvocati all’Ufficio Immigrazione il venerdì precedente all’apertura dello sportello, programmata per il mercoledì successivo. Inoltre, per far fronte alla chiusura dello sportello nei mesi di giugno e agosto 2024, il servizio sarà attivo anche nei mercoledì 8, 15 e 29 maggio.

Questa iniziativa si inserisce nell’ottica di migliorare l’assistenza legale ai migranti e di rendere più efficiente il processo di gestione delle pratiche da parte degli avvocati. Grazie a questo sportello dedicato, si mira a garantire un supporto più tempestivo e mirato, favorendo una maggiore accessibilità alla giustizia e una migliore tutela dei diritti dei migranti presenti sul territorio fiorentino.

