Diritti e dignità: a Latina il Convegno Uila sulla tutela dei lavoratori migranti

Roma, 22 gennaio 2024 – Il prossimo venerdì 26 gennaio 2024, l’Hotel Europa di Latina sarà il palcoscenico del convegno organizzato dalla Uila Latina dal titolo “Un lavoro dignitoso per i migranti: conoscere i diritti, difendere i salari”. L’evento rappresenta la conclusione di un importante progetto di informazione e formazione sui diritti dei lavoratori migranti nella provincia di Latina, frutto della collaborazione tra l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e la Uila Latina.

Migranti, un progetto contro il “furto salariale”

Presieduti dalla Segretaria nazionale Uila, Enrica Mammucari, i lavori saranno introdotti da Giorgio Carra, Segretario territoriale Uila-Latina e Frosinone. Il convegno si propone di mettere in luce le criticità e i problemi che ancora persistono nel garantire una conoscenza efficace ed effettiva dei diritti del lavoro in agricoltura, concentrandosi in particolare sul fenomeno del “furto salariale”, ovvero la mancata o irregolare retribuzione. L’evento, quindi, si configura come un passo significativo verso la promozione di un lavoro dignitoso per i migranti, evidenziando l’importanza di conoscere e difendere i propri diritti, con la speranza di superare le criticità attuali e costruire un futuro più equo e solidale nel mondo del lavoro.

Tra i relatori che interverranno durante l’evento, spiccano nomi come Gianni Rosas, Direttore Ufficio OIL Italia e San Marino, Stefania Congia, Direttrice generale immigrazione e politiche d’integrazione del Ministero del lavoro. Sarà presente, poi, Don Bruno Bignami, Direttore Ufficio nazionale problemi sociali e del lavoro-CEI. Santo Biondo, Segretario confederale Uil, e Jaspria Kaur, operatrice Uila Pontinia, infine, forniranno contributi preziosi sulla questione. Le conclusioni del convegno saranno affidate al segretario generale Uila, Stefano Mantegazza, che riassumerà le principali tematiche emerse durante la giornata. Inoltre, l’evento sarà l’occasione per la consegna degli attestati di partecipazione agli operatori che hanno contribuito al progetto OIL-Uila sui diritti dei lavoratori migranti.

La partecipazione di illustri ospiti rende il convegno un momento di confronto istituzionale di grande rilevanza. All’evento, infatti, ci sarà il Prefetto di Latina Maurizio Falco, il Vescovo di Latina Mariano Crociata, il Direttore provinciale INPS Maurizio Mauri. Poi ancora la Direttrice dell’Ispettorato del Lavoro di Latina Anna Maria Miraglia, il Segretario generale Uil Lazio Alberto Civica, e il Segretario generale Uil Latina Luigi Garullo

