Domande online per la conversione “fuori quota” dei permessi per lavoro stagionale

Roma, 10 gennaio 2025 – Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato. Il DL 145/2024 ha posto queste conversioni al di fuori delle quote dei decreti flussi, quindi possono essere richieste senza alcun limite numerico e in qualunque momento dell’anno.

Lo stesso DL 145/2024 ha posto al di fuori delle quote anche l’accesso al lavoro in Italia dei cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro. In questo caso il datore di lavoro può chiedere il nulla osta all’assunzione per lavoro subordinato, o il diretto interessato può presentare domanda per esercitare lavoro autonomo.

Tutte queste domande si presentano online, sul Portale Servizi del Ministero dell’Interno, sezione Sportello Unico Immigrazione. Per accedere al portale è necessaria un’identità digitale SPID o CIE.

Come si legge in una nota pubblicata sullo stesso portale, “dal 1 gennaio u.s. , come previsto dalla recente normativa, le domande di conversione del permesso di soggiorno (modelli VB, LS, LS1 e LS2) possono essere presentate al di fuori delle quote previste dai decreti flussi.

La compilazione e l’invio delle istanze potrà essere effettuata tramite questo Portale, accedendo dalla sezione “compila domande”, cliccando su “nulla osta per motivi di lavoro”, dalla finestra di dialogo “scegli una domanda” e poi scegliendo “Conversioni fuori quota e progetti speciali” e individuando il modello di interesse. Per maggiori dettagli, si prega di far riferimento alla nuova versione del manuale disponibile in calce alla home page di questo Portale”.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti