Due migranti dispersi in mare davanti a Lampedusa: ricerche in corso

Roma, 25 settembre 2024 – Due persone risultano disperse in mare nelle acque al largo di Lampedusa, secondo quanto riferito dai 55 migranti appena soccorsi davanti alla costa dell’isola. I superstiti, una volta portati in salvo e issati a bordo delle unità di soccorso, hanno raccontato che all’inizio del viaggio erano in 57 a bordo del natante.

L’allarme è stato immediatamente lanciato, e le motovedette della Guardia Costiera hanno avviato le operazioni di ricerca nello specchio di mare antistante Capo Ponente. Al momento, non vi è ancora la certezza che vi siano effettivamente due persone disperse in mare, ma i racconti dei sopravvissuti hanno spinto le autorità a intervenire senza indugi.

I migranti soccorsi sono stati già sbarcati al molo Favarolo, dove hanno ricevuto le prime cure da parte del personale medico presente sulla banchina. Le loro condizioni di salute, dopo la traversata, sono sotto osservazione, ma non si segnalano situazioni critiche al momento.

Le operazioni di ricerca proseguono, con il mare che continua a essere un confine pericoloso per chi cerca di attraversarlo in cerca di una vita migliore.