Entro il 10 luglio i contributi per i lavoratori domestici. I datori di lavoro devono fare i versamenti per il trimestre aprile-giugno 2024 

Roma, 2 luglio 2024 – Dal 1 al 10 luglio si pagano i contributi di colf, badanti e babysitter relativi al trimestre aprile-giugno 2024.

I contributi vanno versati interamente dal datore di lavoro, insieme ai contributi contrattuali obbligatori per l’assistenza sanitaria e assicurativa integrativa (cassa colf). Il datore versa anche le quote a carico del lavoratore, che poi possono essere trattenute dalla retribuzione.

L’importo varia in base alla retribuzione (ma è forfetario oltre le 24 ore settimanali) ed è per i rapporti a tempo determinato non giustificati dalla sostituzione di lavoratori assenti (ferie, malattia, maternità). Qui gli importi validi per tutto il 2024. Sul sito dell’Inps è disponibile un simulatore per il calcolo.



Il versamento, spiega l’Inps sul suo sito web, “può essere effettuato con:

• bollettini MAV inviati direttamente dall’INPS;

• procedura online del Portale dei Pagamenti, utilizzando la modalità “Pagamento immediato pagoPA” con carta di credito o debito, con prepagata oppure con addebito in conto;

• soggetti aderenti al circuito Reti Amiche (collegandosi al sito www.tabaccai.it “reti amiche” è possibile trovare una ricevitoria/tabaccheria, più vicina alla propria residenza, che ha aderito al servizio);

• avviso di pagamento PagoPA che può essere stampato dal Portale dei pagamenti e contiene il codice avviso, l’importo da pagare, la data entro la quale effettuare il pagamento e le istruzioni per il pagamento. L’elenco degli operatori e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA è disponibile nel sito internet www. pagopa.gov.it”.

