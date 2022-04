Ferrara, scoperto business sull’immigrazione e falsi permessi di soggiorno

Roma, 27 aprile 2022 – Un vero e proprio business su falsi permessi di soggiorno: la polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza ha scoperto un giro di affari a Ferrara legato all’immigrazione. “Ancora una volta emerge il lato oscuro di una visione affaristica del fenomeno migratorio, che chiama in causa, in questo caso, cittadini extracomunitari in maggioranza di nazionalità nigeriana e agganci compiacenti sul territorio”, ha commentato il sindaco Alan Fabbri.

Ferrara: business su falsi permessi di soggiorno

“Un nuovo colpo messo a segno contro il business dell’immigrazione e contro certi spregiudicati che lucrano sul fenomeno. Grazie al nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Ferrara, alla Questura e al coordinamento della procura, per la complessa e articolata indagine sui falsi permessi di soggiorno”, ha dichiarato inoltre il primo cittadino di Ferrara rispetto all’inchiesta relativa ai falsi permessi di soggiorno. Dall’inchiesta, che ha portato all’emissione di 48 avvisi di conclusione delle indagini, sono emersi dati artefatti, dichiarazioni non veritiere, contabilità inesistenti. Una serie di dettagli gravissimi, che peggiorano ancora di più la posizione degli indagati.

“Attendiamo che la giustizia faccia il suo corso, perseguendo con severità ogni gravissimo illecito che dovesse emergere. Anche a tutela dei tanti immigrati che vivono e lavorano onestamente sul nostro territorio e che non hanno scelto la via delle ‘scorciatoie’ irregolari. I nostri allarmi, da sempre lanciati, sulla gestione del fenomeno migratorio erano e sono indirizzati proprio a prevenire e stroncare casi come questo. E gli ‘appetiti’ di delinquenti, affaristi e gente senza scrupoli”, ha detto in conclusione il sindaco Fabbri.

