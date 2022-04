Bonus psicologo 2022 per ottenerlo non servirà la ricetta medica

Roma, 27 aprile 2022 – E’ atteso per i prossimi giorni il decreto attuativo che farà entrare in vigore il bonus psicologo 2022. In questo testo verranno chiarite le modalità di erogazione della misura, che dovrebbe partire già dal 1 maggio, ovvero con un mese di ritardo rispetto alla tabella di marcia.

Bonus psicologo, tutto quello che c’è da sapere

Il bonus psicologo 2022 permetterà di ottenere un sostegno di 600 euro una tantum, da utilizzare appunto per pagare le sedute. Secondo i calcoli, la platea dei destinatari dovrebbe comprendere tra le 16mila e le 20 persone. Il bonus servirà a coprire circa 12 incontri, se si considera che normalmente una seduta costa intorno ai 50 euro. Non sarà, tuttavia, una misura a pioggia: porta usufruirne infatti chi possiede un Isee al di sotto dei 50 mila euro. Non importa, invece, che la persona destinataria sia già seguita o meno da uno psicologo: l’unico requisito, infatti, è quello del reddito.

Stando a quanto annunciato dal ministro della Salute Speranza durante un’interrogazione parlamentare, verrà creato un portale apposito sul sito dell’Inps per presentare la domanda, e l’Istituto sarà anche “il soggetto pagante per i professionisti”. Sostanzialmente, quindi, gli psicologi iscritti all’albo possono scegliere liberamente se aderire o meno all’iniziativa. Possono farne parte, comunque, esclusivamente coloro che hanno conseguito il titolo di psicoterapeuta, e che quindi hanno frequentato una scuola di specializzazione post lauream di quattro anni. Dopodiché sarà previsto un elenco online dei professionisti, cosicché i cittadini possano scegliere in autonomia a chi rivolgersi. Coloro che hanno intenzione di iniziare il percorso, quindi, potranno ottenere il voucher “senza oneri o anticipazioni”. Non servirà, perciò, una prescrizione medica per accedere al bonus psicologo.

