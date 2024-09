Firenze apre l’anno scolastico promuovendo la cittadinanza onoraria per studenti stranieri

Roma, 17 settembre 2024 – Con l’inizio del nuovo anno scolastico, la sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha ribadito l’importanza di promuovere l’inclusione sociale e la prevenzione nelle scuole. Tra le iniziative proposte spicca la concessione della cittadinanza onoraria agli studenti stranieri, un simbolico “Ius scholae”, e l’avvio di progetti di sensibilizzazione contro le droghe pesanti, rispondendo ai preoccupanti dati sulla criminalità nella città.

Firenze, cittadinanza onoraria per studenti stranieri

Durante una visita a due scuole di Firenze, Funaro ha sottolineato il ruolo della scuola come spazio per l’educazione civica e l’uguaglianza, evidenziando la volontà di dare un messaggio forte di integrazione e rispetto dei diritti. L’obiettivo è di far sì che le scuole diventino un punto di riferimento per i giovani e le loro famiglie in percorsi educativi capaci di contrastare fenomeni come la tossicodipendenza. “Vogliamo che la scuola diventi una palestra di educazione civica fondamentale“, ha infatti dichiarato Funaro, ribadendo come questa iniziativa non sia solo un gesto simbolico, ma un impegno concreto verso l’integrazione dei giovani stranieri. La proposta, tra l’altro, ha già trovato consenso tra i capigruppo della maggioranza comunale, segnalando un forte sostegno politico alla misura.

In parallelo, Funaro ha posto l’accento sui dati preoccupanti legati alla criminalità nella città, con Firenze al terzo posto a livello nazionale e prima per rapine. In risposta a questa emergenza, la sindaca ha sollecitato le scuole a mettere in campo progetti di sensibilizzazione sul tema delle droghe pesanti, coinvolgendo attivamente sia studenti che famiglie. “L’educazione deve giocare un ruolo chiave nella prevenzione e nella lotta contro fenomeni come la tossicodipendenza”, ha affermato Funaro, indicando che l’obiettivo è creare una rete di protezione sociale attraverso la scuola.

