Migranti, al via il progetto Erasmus della Scuola Edile di Siena per l’integrazione sociale

Roma, 17 settembre 2024 – La Scuola Edile-CPT di Siena ha lanciato un nuovo progetto Erasmus dal titolo “Cultura, mestiere e cittadinanza”, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e professionale dei migranti attraverso la valorizzazione delle risorse culturali locali. Selezionato per l’edizione 2023 dell’Agenzia Erasmus Plus, il progetto ha come capofila la scuola di decorazione e pittura Artemisia Formation di Parigi e coinvolge anche istituti di formazione e amministrazioni di Lettonia e Turchia.

Migranti, un progetto Erasmus per favorire l’inclusione sociale

La presentazione ufficiale avverrà mercoledì 18 settembre, alle ore 15:30, nella sala di Palazzo Patrizi a Siena, alla presenza di figure chiave impegnate nell’accoglienza e integrazione dei migranti. Giannetto Marchettini, presidente della Scuola Edile di Siena, ha spiegato come l’iniziativa miri a rafforzare le competenze interculturali e promuovere la partecipazione civica dei migranti, strumenti essenziali per facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro. Il direttore della Scuola, Stefano Cerretani, poi, ha sottolineato come l’obiettivo sia non solo ottenere accesso al mercato del lavoro, ma garantire anche occupazioni sostenibili e di alta qualità.

Il cuore del progetto è rappresentato dalla creazione di un percorso formativo denominato “CCC – Culture, Craft, Citizenship”, volto a fornire competenze interculturali ai lavoratori migranti, incoraggiando la loro realizzazione professionale. Tra le attività principali del progetto, sono previsti quattro itinerari conoscitivi delle città partner (Parigi, Siena, Bursa e Smiltene), che permetteranno ai partecipanti di apprendere tecniche tradizionali e migliorare le proprie competenze sociali e culturali. Oltre a questo, sarà sviluppata una metodologia formativa per i formatori, con l’obiettivo di aggiornare le loro competenze nell’ambito dell’insegnamento ai migranti. Il progetto è cofinanziato dalla Comunità europea e vede la partecipazione, oltre alla Scuola Edile-CPT di Siena, di Smiltene Tehnicums (Lettonia) e del Comune di Bursa (Turchia).

Durante la presentazione, infine, interverranno figure istituzionali come Fabien Gandolfi, direttore di Artemisia Formation, Annalisa Pocci della Cooperativa Sociale Pangea, Sabrina Machetti dell’Università per Stranieri di Siena e Domenico Biagio Perrotta, dirigente del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) di Siena e Poggibonsi, per discutere delle sfide e delle opportunità del sistema di accoglienza e integrazione.

