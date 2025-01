Flussi 2025: entro il 19 gennaio è possibile integrare le domande incomplete

Roma, 13 gennaio 2025 – I datori di lavoro che lo scorso novembre hanno precompilato, senza completarle, domande per i flussi 2025, hanno ora una settimana di tempo per integrarle. Da oggi a domenica, sul Portale Servizi del Ministero dell’Interno, sezione Sportello Unico Immigrazione, è possibile completare le domande e prepararle così all’invio previso per i click day di febbraio.

“Dal 13 gennaio 2025 al 19 gennaio 2025 (dalle ore 8:00 alle ore 20:00, compresi i festivi), la sezione “Compila domande Decreto Flussi 2025/Click-day 2025” sarà nuovamente fruibile per integrare e salvare (tasto “Salva”) le domande già precompilate nel mese di novembre 2024, che si trovano ancora nello stato “da completare”.

Non sarà possibile compilare nuove domande”, si legge in una nota pubblicata sul Portale.

“Si ricorda – sottolinea il Ministero dell’Interno – che è fondamentale effettuare l’operazione di salvataggio, per consentire il passaggio della domanda dallo stato “da completare” allo stato “da inviare”, rendendola quindi pronta per l’invio durante il giorno di click day.

Solo le domande precompilate che si trovano nello stato “da inviare”, potranno essere inviate durante le seguenti giornate di click day:

– 5 febbraio 2025, dalle ore 9.00: lavoro subordinato non stagionale (modello domanda B2020);

– 7 febbraio 2025, dalle ore 9.00: lavoro subordinato non stagionale per lavoratori aventi origini italiane, residenti in Venezuela (modello domanda B) e per l’assistenza familiare e socio-sanitaria, in quota e fuori quota (modello domanda A-BIS);

– 12 febbraio 2025, dalle ore 9.00: lavoro subordinato stagionale per il settore agricolo e per quello turistico – alberghiero (modello domanda C-STAG)”.

Ulteriori informazioni sono presenti nelle Linee Guida Tecniche, scaricabili cliccando sulla voce MANUALE presente su Portale. Per l’assistenza tecnica è possibile rivolgersi al servizio di Help Desk.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti