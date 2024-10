Flussi: aggiornato il protocollo con il MLPS per le semplificazioni

Roma, 2 ottobre 2024 – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il testo del protocollo per la semplificazione delle procedure d’ingresso in Italia dei cittadini non comunitari per motivi di lavoro subordinato, ai sensi dell’art.24 bis del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico dell’Immigrazione).

Possono aderire al protocollo le organizzazioni datoriali più rappresentative sul piano nazionale che si impegnano a verificare il rispetto dei requisiti riguardo alle domande di nulla osta al lavoro presentate dai propri associati e a conservare la relativa documentazione. A fronte di questo impegno, i datori sono esentati dalla presentazione dell’asseverazione di cui al comma 2 dell’art.24 bis del TUI.

Il protocollo ha validità quadriennale. La sottoscrizione deve essere comunicata a mezzo PEC all’indirizzo dgimmigrazione.div3@pec.lavoro.gov.it.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti