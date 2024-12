Flussi, sfruttamento e asilo, in G.U. la conversione in Legge del DL 145/2024

Roma, 16 dicembre 2024 – È stata pubblicata lo scorso 10 dicembre in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dall’11 dicembre la Legge 187/2024, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche’ dei relativi procedimenti giurisdizionali”.

Il DL è organizzato in cinque capi: “Modifiche alla disciplina dell’ingresso in Italia di lavoratori stranieri“; “Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis del codice penale e altre disposizioni di contrasto al lavoro sommerso“; “Disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale“; “Disposizioni processuali“; “Disposizioni transitorie e finali”.

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato anche il testo coordinato con la modifiche introdotte durante l’iter di conversione.

