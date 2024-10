Gianfranco Fini e il dibattito sulla cittadinanza: “Lo Ius Scholae va valutato con attenzione”

Roma, 30 settembre 2024 – Gianfranco Fini, ex leader di Alleanza Nazionale (AN) e co-autore della legge Bossi-Fini sull’immigrazione, torna a parlare del tema della cittadinanza durante un’intervista con Massimo Gramellini nel programma In Altre Parole su La7. Nel suo intervento, Fini sottolinea l’importanza di integrare coloro che, giunti in Italia, soddisfano i requisiti previsti dall’attuale legislazione, facendo un riferimento specifico alla legge Bossi-Fini, che regola l’immigrazione e il soggiorno degli stranieri nel paese.

Tuttavia, l’attenzione si sposta poi su un tema più attuale: la proposta di legge dello Ius Scholae, avanzata da Forza Italia, che prevede la concessione della cittadinanza italiana ai minori stranieri che abbiano completato un ciclo scolastico in Italia. Fini invita a valutare con attenzione questa misura, affermando: “Spero lo faccia anche Giorgia Meloni, che so non essere contraria a priori”.

L’ex presidente della Camera riconosce che il tema non è attualmente una priorità per Fratelli d’Italia, partito guidato proprio da Meloni, e non è presente nel programma di governo. Tuttavia, Fini auspica che il dibattito venga affrontato senza pregiudizi, ricordando come AN avesse iniziato a riflettere su questioni simili.