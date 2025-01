Giorgia Meloni lodata dalla stampa tedesca sulle politiche migratorie

in

Roma, 8 gennaio 2025 – Il quotidiano tedesco Bild ha recentemente messo in evidenza la politica di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio italiano, nella gestione della crisi migratoria, sottolineando come essa rappresenti un esempio per l’Europa. Secondo il giornale, Meloni sarebbe riuscita là dove il governo tedesco guidato da Olaf Scholz ha incontrato difficoltà, facendo della questione migratoria una priorità fin dall’inizio del suo mandato.

« Sebbene l’Italia, con le sue immense coste, e la Germania, con i suoi quasi 4.000 chilometri di frontiere terrestri, siano solo parzialmente paragonabili, il successo di Meloni dimostra che i governi nazionali non sono impotenti di fronte alla questione migratoria », scrive il giornale.

Un accordo chiave con la Tunisia

Per spiegare questo successo, Bild mette in risalto un accordo concluso con la Tunisia nell’estate del 2023, negoziato da Giorgia Meloni con il supporto della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e dell’allora primo ministro olandese, Mark Rutte. L’obiettivo principale di questo accordo era frenare le attività dei trafficanti di esseri umani, responsabili di un « modello di business cinico » che metteva in pericolo la vita dei migranti.

Un approccio combinato e rigoroso

Oltre a questo accordo, sono state adottate diverse misure per rafforzare il controllo dei flussi migratori:

Una sorveglianza costiera più stretta per prevenire le partenze illegali.

Regolamenti più severi per le ONG che effettuano operazioni di salvataggio in mare.

La creazione di un centro in Albania, destinato a gestire le richieste di asilo al di fuori dell’Unione Europea.

Queste iniziative, secondo Bild, hanno ridotto il margine di manovra dei trafficanti e contribuito a limitare gli sbarchi in Italia. Questa strategia differisce sensibilmente da quella di Olaf Scholz, criticato da Bruxelles per una mancanza di impegno sulla questione migratoria.

Un riconoscimento europeo?

L’articolo di Bild rivela un modello che potrebbe ispirare altri paesi europei. Sottolineando la volontà politica e la cooperazione internazionale, Giorgia Meloni sembra aver dimostrato che è possibile affrontare le sfide migratorie preservando al contempo la sicurezza nazionale e i diritti degli individui. Resta da vedere se questo riconoscimento mediatico si tradurrà in un’influenza sulle politiche migratorie dell’Unione Europea.