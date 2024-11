I Magistrati italiani lanciano l’allarme: le nuove misure sull’asilo e i flussi migratori mettono a rischio le Corti d’appello

Roma, 18 novembre 2024 – L’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) esprime profonda preoccupazione per l’impatto di due recenti misure legislative che potrebbero gravare pesantemente sul sistema giudiziario italiano. La questione è stata evidenziata in un documento ufficiale approvato dal Consiglio Direttivo Centrale dell’associazione, che analizza le implicazioni di queste novità normative.

In particolare, le preoccupazioni si concentrano su due interventi: la reintroduzione del reclamo in Corte di Appello contro i provvedimenti dei tribunali sui richiedenti asilo e l’emendamento al decreto flussi, che attribuisce la competenza sulla convalida dei trattenimenti alle Corti di Appello.

Secondo l’ANM, il ritorno al doppio grado di merito per i richiedenti asilo potrebbe rappresentare un colpo durissimo per le Corti territoriali, già sotto pressione. La previsione è allarmante: si stima un aumento di circa 30.000 nuovi procedimenti all’anno, tutti da definire entro tempi estremamente ristretti. Questo scenario rischia di paralizzare il sistema, rendendo ancora più complesso garantire la rapidità dei processi di appello, elemento cruciale per la tutela dei diritti di tutte le parti coinvolte.

Le Criticità del Decreto Flussi

Anche il trasferimento della competenza per la convalida dei trattenimenti alle Corti di Appello desta forti perplessità. L’ANM teme che questa ulteriore responsabilità possa sovraccaricare ulteriormente i magistrati, compromettendo non solo l’efficienza, ma anche la qualità delle decisioni giudiziarie.

Questa situazione si inserisce in un contesto già segnato da carenze strutturali e dalla necessità di potenziare le risorse a disposizione del sistema giudiziario. Per l’ANM, il rischio è di andare incontro a un aumento esponenziale dei tempi processuali, con effetti negativi tanto sulla gestione delle emergenze migratorie quanto sul funzionamento ordinario delle Corti.

Un Appello al Governo

Di fronte a questo quadro, l’ANM invita il legislatore a riflettere attentamente sulle conseguenze di tali misure e a valutare soluzioni alternative che tengano conto delle difficoltà operative del sistema giudiziario. Un rafforzamento delle risorse, sia in termini di personale che di mezzi, appare imprescindibile per evitare che queste modifiche normative si trasformino in un boomerang per l’efficacia della giustizia italiana.

In un periodo storico in cui le questioni migratorie rappresentano una delle principali sfide per il Paese, appare fondamentale garantire un equilibrio tra il rispetto dei diritti fondamentali e la sostenibilità del sistema giudiziario.