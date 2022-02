“Il razzismo spiegato a mia figlia” è il secondo libro più venduto su Amazon

Roma, 4 febbraio 2022 – Roma, 4 febbraio 2022 – “Un bambino non nasce razzista. E se i suoi genitori e i suoi familiari non gli hanno messo in testa idee razziste, non c’è ragione perché lo diventi”. “Il razzismo spiegato a mia figlia” oggi è il secondo libro più venduto su Amazon. Scritto da Tahar Ben Jelloun, grazie al monologo portato a Sanremo dall’attrice romana Lorena Cesarini è saltato in cima alle classifiche. E non è difficile capire perché: durante la sua lettura la Cesarini è riuscita a lasciare a bocca aperta l’intero Ariston.

“Il razzismo spiegato a mia figlia”

“Non bariamo con le domande di un bambino”: il libro è proprio questo, un dialogo fra un adulto e bambino. Un susseguirsi di domande e di risposte tra l’autore franco marocchino e la figlia di dieci anni, Mérième. Pubblicato per la prima volta nel 1998 da Bompiani, è stato tradotto in più di 25 lingue. In questo scambio di battute la bambina cerca di capire che cos’è il razzismo, perché esiste e come si propaga. La lettura è semplice, e la formula domanda-risposta sicuramente aiuta la lettura, motivo per il quale molti giovani si sono avvicinati a questo libro. Nell’edizione ripubblicata da La nave di Teseo nel 2018, tra l’altro, è contenuto anche un inedito intitolato “1998-2018. Il razzismo è in buona salute”.

“Mentre mi accompagnava a una protesta contro un disegno di legge sull’immigrazione, mia figlia mi ha chiesto del razzismo. Abbiamo parlato molto. I bambini sono in una posizione migliore di chiunque altro per capire che non nasciamo razzisti, ma a volte lo diventiamo. Questo libro, che cerca di rispondere alle domande di mia figlia, è per i bambini che non hanno ancora pregiudizi e vogliono capire meglio la realtà. Per quanto riguarda gli adulti che lo leggeranno, spero che li aiuti a rispondere alle domande, più imbarazzanti di quanto pensano, dei propri figli”, ha raccontato in occasione dell’uscita del libro lo stesso Ben Jelloun.

