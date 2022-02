Papa Francesco: “Quello che si fa con i migranti è criminale”

Roma, 7 febbraio 2022 – Il tema dei migranti tra i tanti affrontati da Papa Francesco, intervistato da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”.

“Quello che si fa con i migranti è criminale. Per arrivare al mare soffrono tanto. Ci sono dei filmati sui lager, e uso questa parola sul serio, lager, nella Libia, lager dei trafficanti. Quanto soffrono nelle mani dei trafficanti coloro che vogliono fuggire. Se volete vedere questi filmati, sono nella sezione migranti e rifugiati del Dicastero dello Sviluppo Umano. Soffrono e poi rischiano per attraversare il Mediterraneo. Poi, alcune volte, sono respinti, per qualcuno che per responsabilità locale dice No, qui non vengono ; ci sono queste navi che girano cercando un porto, che tornano o che muoiono sul mare. Questo succede oggi. Una cosa è vera: ogni Paese deve dire quanti migranti può accogliere; questo è un problema di politica interna che deve essere pensato bene e dire Io posso fino a questo numero . C’è l’Unione Europea, bisogna mettersi d accordo, così si fa l equilibrio, in comunione. Adesso c’è l’ingiustizia: vengono in Spagna e in Italia, i due Paesi più vicini, e non li ricevono altrove. Il migrante va sempre accolto, accompagnato, promosso e integrato. Dobbiamo pensare intelligentemente alla politica migratoria, una politica continentale. È una responsabilità nostra – ha sottolineato -. Il fatto che il Mediterraneo sia oggi il cimitero più grande d Europa ci deve far pensare. Credo che questo sia realismo puro”.