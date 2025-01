Immigrati in Europa sempre più a rischio: l’allarme dell’Alto Commissario ONU per i diritti umani

Roma, 27 gennaio 2025 – Gli immigrati in Europa affrontano un pericolo crescente sul fronte della tutela dei diritti umani. Secondo Volker Türk, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, molti politici europei continuano a utilizzare gli immigrati come capri espiatori, aggravando una situazione già critica.

Durante un’audizione al Parlamento europeo, Türk ha sottolineato l’importanza del ruolo storico degli Stati membri dell’Unione Europea. Questi Paesi, ha ricordato, hanno l’obbligo morale e giuridico di promuovere i diritti umani e di combattere ogni forma di razzismo e discriminazione.

L’appello dell’Alto Commissario arriva in un momento in cui il dibattito sull’immigrazione è sempre più acceso in molti Paesi europei. Le politiche restrittive e le narrazioni divisive rischiano di mettere in secondo piano i valori fondanti dell’Unione, minando il rispetto per i diritti universali.

Türk ha invitato i leader europei a riaffermare il loro impegno verso la protezione dei diritti umani e a costruire politiche che favoriscano l’inclusione e il rispetto reciproco. “Non possiamo permettere che la paura e il populismo prevalgano sull’umanità e sulla giustizia”, ha concluso.