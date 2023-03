Immigrazione, Germania: “Serve ripristinare le missioni di salvataggio europee”

Roma, 20 marzo 2023 – Il tema immigrazione è una questione che va affrontata a livello comunitario, con l’impegno di tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Questo ormai è chiaro. E’ altrettanto importante, però, a detta della Germania, ritornare a mettere in campo una “missione europea di salvataggio in mare”. Così da evitare che stragi come quella avvenuta di fronte a Cutro possano ripetersi.

Immigrazione, Annalena Baerbock: “Serve una missione di salvataggio europea”

“E’ molto importante che sia ripristinata una missione europea di salvataggio in mare. Ed è molto importante anche responsabilizzare i Paesi ai confini esteri dell’Ue a registrare chi arriva. Quelle persone devono essere trattate in modo umano e occorre salvare chiunque rischi la vita. Infine, la redistribuzione non può essere spontanea, ma espressione di un processo ordinato. Ci vogliono umanità e ordine”, ha infatti dichiarato il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock (Verdi).

Il commento anticipa le riunioni del Consiglio europeo in programma per giovedì 23 e venerdì 24 marzo. Proprio in quell’occasione, infatti, i leader degli Stati membri saranno chiamati a parlare di immigrazione con l’obiettivo di stilare un nuovo programma. Un programma in grado di gestire i flussi dei migranti, l’aumento degli arrivi e la nuova tratta che parte dalla Tunisia.

