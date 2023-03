Immigrazione, Meloni e Piantedosi pronti a fare pressing su Bruxelles

Roma, 20 marzo 2023 – Giovedì 23 e venerdì 24 marzo potrebbero essere giornate decisive per l’Unione europea e, in particolare, per l’Italia. E’ previsto, infatti, un incontro del Consiglio europeo sul tema dell’immigrazione e dell’aumento degli sbarchi di questi mesi. I politici sono al momento ben attenti a non farsi scappare nulla, ma pare che Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi abbiano in mente una strategia ben precisa da mettere in campo a Bruxelles.

Immigrazione, Meloni e Piantedosi pronti ad affrontare il Consiglio europeo

Secondo alcune fonti, riporta Adnkronos, quindi, Meloni e Piantedosi avrebbero stipulato nel dettaglio il piano da presentare a Bruxelles durante un vertice che si è tenuto alla Camera. E durante l’incontro era presente anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Insieme pare abbiano ribadito la necessità di fare pressing sull’Europa affinché si arrivi a nuove misure, a livello comunitario, più concrete per la gestione dell’immigrazione. In particolare, l’obiettivo è quello di arrivare a nuove regole in termini di azione esterna, di cooperazione rafforzata in materia di rimpatri e riammissioni. Ma anche di controllo delle frontiere esterne dell’Ue e di lotta al traffico di esseri umani. Il tutto, possibilmente, utilizzando le politiche e gli strumenti necessari dell’Unione europea.

Teoricamente, domani mattina, durante le comunicazioni in Senato, la Premier Giorgia Meloni dovrebbe riportare davanti a Palazzo Madama quanto deciso. Lo stesso avverrà poi mercoledì alla Camera. Tra l’altro, di immigrazione e di interventi economici a sostegno dell’Ucraina la presidente del Consiglio ha discusso anche con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, proprio in vista dell’appuntamento europeo.

