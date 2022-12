Immigrazione, la Polonia appoggia il governo Meloni: “Bloccare i flussi aiutando i Paesi d’origine è la strategia giusta”

Roma, 22 dicembre 2022 – “Siamo lieti che con il nuovo governo italiano vediamo le questioni migratorie in modo simile. Riteniamo inoltre che la ridistribuzione non sia una soluzione efficace al problema della migrazione e che ci si debba concentrare principalmente sulla fornitura di aiuti ai Paesi di origine”. In un’esclusiva intervista rilasciata a Repubblica, il ministro degli Esteri polacco Zbigniew Rau ha commentato le decisioni del governo Meloni in termini di immigrazione.

Immigrazione, Rau: “Grandi aspettative nel governo Meloni”

Il ministro degli esteri polacco, esponente di “Diritto e Giustizia”, fa parte dello stesso fronte politico europeo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, “Conservatori e riformisti”. Per questo non stupisce che, in tema di immigrazione, i due siano piuttosto allineati. “Siamo lieti che con il nuovo governo italiano vediamo le questioni migratorie in modo simile. Vogliamo fare una chiara distinzione tra il problema dei rifugiati che fuggono dalla guerra e quello dell’immigrazione economica clandestina che deve essere incanalata in percorsi di immigrazione legale e gestita in modo diverso dall’aiuto ai rifugiati. Riteniamo inoltre che la ridistribuzione non sia una soluzione efficace al problema della migrazione. E che ci si debba concentrare principalmente sulla fornitura di aiuti ai Paesi di origine“, ha infatti dichiarato a Repubblica.

Rispetto al governo Meloni, poi, ha commentato: “Credo che per la Polonia e l’Italia si stia aprendo una prospettiva eccezionale per la formazione di una profonda partnership strategica. L’Italia ha sempre occupato un posto speciale nella tradizione politica polacca. Nel nostro inno nazionale, la terra italiana è citata come alleata da cui le legioni polacche portavano ai polacchi la libertà. Condividiamo un approccio comune alle sfide strategiche che l’Europa deve affrontare. La Polonia sta investendo nelle proprie forze armate per avere capacità adeguate per l’attuazione dell’articolo 5 del Trattato stesso. E quindi per avere la capacità di venire in aiuto dei suoi alleati della Nato, sia quelli sul fianco orientale che su quello meridionale.

La Polonia considera l’Italia un partner e un alleato importante nell’UE e nella Nato. L’Italia ha dimostrato cosa significa essere un partner solido. L’aiuto italiano all’Ucraina è inestimabile e la politica di sicurezza, sia nell’ambito della Nato che a livello bilaterale, sarà certamente per noi un importante campo di cooperazione. Ci auguriamo di rafforzare i contatti politici e di tornare a un dialogo politico più stretto“.

