Immigrazione, siglato un nuovo accordo tra Consiglio e Eurocamera per una “gestione comune”

Roma, 7 settembre 2022 – Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno siglato un accordo politico sull’immigrazione e su una tabella di marcia comune rispetto al sistema di asilo. “Ciò conferma l’impegno comune a compiere tutti i passi necessari per l’adozione delle proposte legislative relative alla gestione dell’asilo e della migrazione prima della fine della legislatura. Accogliamo l’accordo con favore”, si legge in una nota pubblicata dalla Commissione.

Immigrazione, il nuovo accordo europeo

“È importante avere ora un percorso chiaro. Con un calendario per i negoziati tra colegislatori, che inizieranno al più tardi entro la fine del 2022 e si concluderanno entro febbraio 2024. La Commissione continuerà a dare il suo pieno sostegno al Parlamento Europeo e alle presidenze ceca del Consiglio. Nonché a quelle future, per far progredire i negoziati”, si legge inoltre nella nota. L’obiettivo del nuovo patto sull’immigrazione è quello di mettere in atto “una politica globale e sostenibile, che fornisca una risposta umana ed efficace a lungo termine alle attuali sfide della migrazione irregolare, sviluppando percorsi di migrazione legale. Integrando meglio i rifugiati e gli altri nuovi arrivati. E approfondendo i partenariati sulla migrazione con i Paesi di origine e di transito per un vantaggio reciproco”.

Il nuovo meccanismo di governance, quindi, garantirà una più equa ripartizione delle responsabilità. E un’efficace solidarietà tra gli Stati membri, con sistemi nazionali di gestione dell’immigrazione sempre più integrati in un sistema europeo. L’accordo si affianca così all’intesa siglata a giugno da 18 Stati membri per l’attuazione di “un meccanismo temporaneo di solidarietà” che prevede il ricollocamento dei migranti in arrivo. Per i Paesi che non accettano questa forma di solidarietà si prevedono altri contributi, finanziari o di personale per la gestione dei confini.

