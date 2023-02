Roma, 3 febbraio 2023 – Durante la discussione nel corso della plenaria del Parlamento europeo sui punti in agenda per la prossima riunione del Consiglio europeo, Ursula von der Leyen ha parlato di immigrazione. “Dobbiamo affrontare il tema dei movimenti secondari: la responsabilità e solidarietà devono essere affrontate insieme e la solidarietà europea deve essere più forte“, ha sottolineato la presidente della Commissione europea.

Immigrazione, von der Leyen: “La solidarietà europea deve essere più forte”

Il prossimo 9 e 10 febbraio il Consiglio europeo si riunirà proprio per fare un punto sulla questione immigrazione. Per questo von der Leyen ha sottolineato che nel quadro del meccanismo di ricollocamento volontario, al momento, sono sono state registrate 8mila promesse di trasferimento. Solamente 400, però, sono stati effettuati realmente. “La solidarietà non può essere solo sulla carta. L”immigrazione è una sfida europea che deve essere gestita con una risposta europea. Sembra una posizione di buon senso, ma ci abbiamo messo 10 anni per arrivare a questa ovvietà”, ha aggiunto von der Leyen.

Successivamente, il capogruppo dei popolari, Manfred Weber, ha domandato “frontiere esterne più sicure”. Rivolgendosi a von der Leyen, poi, ha affermato che le reti alle frontiere “devono essere possibili e finanziabili dalla Commissione. Gli arrivi di migranti crescono, i nostri sistemi di accoglienza sono al collasso e di conseguenza i cittadini stanno perdendo fiducia nelle nostre risposte“. Infine, Weber ha sottolineato come sia “positivo il fatto che si tenga un vertice straordinario del Consiglio europeo, ma ora dopo tante parole servono fatti”.

