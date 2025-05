Inclusione e Diversità: l’UE premia Gualdo Tadino e Settimo Torinese

in

Roma, 30 aprile 2025 – Settimo Torinese (Torino) e Gualdo Tadino (Perugia) si distinguono in Europa per il loro impegno verso l’inclusione e la diversità. Le due città italiane sono state insignite rispettivamente del terzo e secondo posto nell’ambito della quarta edizione del Premio Capitale europea dell’inclusione e della diversità, organizzato dalla Commissione europea.

Nella categoria dedicata alle autorità locali con meno di 50.000 abitanti, Settimo Torinese ha ottenuto il bronzo grazie al suo approccio eccezionale, basato su strumenti come il bilancio partecipativo, forum inclusivi, e una forte collaborazione intersettoriale con imprese, scuole e forze dell’ordine.

Gualdo Tadino, in Umbria, ha invece ricevuto il premio d’argento nella categoria specifica per l’edilizia inclusiva, grazie a iniziative innovative nel campo degli alloggi pensati per supportare donne, persone LGBTIQ, disabili e migranti.

Tra gli altri riconoscimenti europei, spiccano anche Utrecht (Paesi Bassi), vincitrice per le autorità locali con oltre 50.000 abitanti, Mariehamn (Finlandia), premiata per un approccio intersezionale all’inclusione, e Braga (Portogallo), vincitrice nella categoria edilizia inclusiva.

Questi premi testimoniano un impegno concreto e crescente delle comunità locali europee verso una società più equa e accogliente, in cui ogni cittadino possa sentirsi parte integrante del tessuto sociale.