Incontro in Etiopia sullo sviluppo dei paesi africani e sulle politiche migratorie

Roma, 31 maggio 2024 – Il Capo del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, Laura Lega, ha guidato dal 22 al 25 maggio scorsi la delegazione italiana che si è recata ad Addis Abeba (ET) nell’ambito di un ciclo di monitoraggio riferito alla realizzazione di progettualità, finanziate con fondi nazionali, volte a contribuire allo sviluppo economico e sociale di alcuni Paesi africani di origine e transito dei flussi migratori.

Nel corso della visita il prefetto ha incontrato i rappresentanti delle Organizzazioni della società civile implementatrici dei progetti – AMREF ITALIA, CEFA, CIFA, CISP e COOPI – per un proficuo scambio in ordine all’impatto delle attività poste in essere e ai conseguenti risultati raggiunti.

L’incontro ha consentito di verificare la sostenibilità dei progetti stessi e la loro rilevanza quale metodologia operativa per la costruzione sul posto di alternative valide e sostenibili alla migrazione irregolare.

Con l’occasione, il prefetto Lega ha sottolineato come la stabilità socio-economica dell’Etiopia, in virtù della posizione geografica, delle dimensioni e della popolazione – che ammonta a 120 milioni di persone – sia essenziale per tutta la regione e hub potenziale di massicci flussi migratori verso l’Europa.