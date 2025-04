Inferno CPR: conferenza a Venezia sulle condizioni degli immigrati detenuti

Roma, 8 aprile 2025 – Giovedì 10 aprile, alle ore 14.00, il Polo Didattico San Basilio di Venezia ospiterà la conferenza “Inferno CPR“, dedicata a un approfondimento sulle condizioni di vita e di detenzione degli immigrati nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR). L’evento, organizzato dal Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari in collaborazione con il progetto europeo MORE (Motivations, experiences and consequences of returns and readmissions policy), vedrà la partecipazione di importanti esperti del settore.

Durante l’incontro, moderato dalla ricercatrice Francesca Cimino (Università Ca’ Foscari Venezia), interverranno Nicola Cocco, medico umanitario della Società di Medicina delle Migrazioni, e Lorenzo Figoni, autore del libro “Gorgo CPR“. Al centro della discussione ci saranno in particolare le condizioni di salute fisica e mentale degli immigrati detenuti, descritte nelle interviste raccolte dalla ricerca del progetto MORE come spesso estremamente critiche e problematiche.

La conferenza nasce infatti dai risultati preliminari di una ricerca internazionale, coordinata dal professor Fabio Perocco e dalla stessa Francesca Cimino, che ha analizzato per oltre un anno le politiche europee e italiane di rimpatrio e riammissione, inclusi gli accordi con paesi terzi, la detenzione amministrativa, i programmi di rimpatrio volontario assistito e il delicato tema degli immigrati definiti “inespellibili“.

Presentata recentemente al Parlamento Europeo, la ricerca ha coinvolto numerose istituzioni internazionali, fra cui l’Università di Barcellona, la Libera Università di Bruxelles, l’Università di Oxford e il Centre for European Policy Studies. Tra i punti critici emersi figura proprio la natura “patogena” dei CPR, evidenziata dalle testimonianze di operatori sociali, sanitari e agenti di custodia coinvolti nelle varie fasi della cosiddetta “catena dei rimpatri“.

L’incontro del 10 aprile rappresenterà un momento importante per portare alla luce le problematiche legate ai CPR e sensibilizzare ulteriormente opinione pubblica e istituzioni sul tema delicato e urgente delle condizioni di vita e trattamento riservato agli immigrati detenuti in attesa di rimpatrio.