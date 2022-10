Inps, Reddito e Pensione di Cittadinanza: aggiornamento domanda telematica

in

Roma, 13 ottobre 2022 – L’INPS, con il messaggio 7 ottobre 2022 n. 3684, comunica che è stata aggiornata la domanda telematica di Reddito di Cittadinanza (Rdc) e Pensione di Cittadinanza (Pdc), a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022.

L’aggiornamento riguarda, in particolare, le informazioni relative alle misure cautelari e alle condanne in capo al beneficiario e al proprio nucleo familiare. Per semplificare la compilazione del modello di domanda, la dichiarazione relativa al richiedente è stata separata da quella inerente ai componenti del nucleo familiare.

L’Istituto precisa, inoltre, che il controllo automatizzato sulla presenza di condanne con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anni per i reati previsti dalla normativa di riferimento viene effettuato, tramite il Casellario centrale del Ministero della Giustizia, su tutti i richiedenti e i percettori di RdC e PdC.