Ius Scholae: Renata Polverini chiede a Meloni di aprire ai nuovi diritti

Roma, 21 agosto 2024 – Renata Polverini, esponente di Forza Italia, lancia un appello alla premier Giorgia Meloni affinché apra la strada a nuovi diritti in materia di cittadinanza, esortando il governo a considerare con serietà il tema dello Ius Scholae. Polverini esprime la sua speranza che Meloni, grazie alla sua sensibilità politica e personale, possa riconoscere l’importanza di questa riforma, ricordando che per i bambini non esistono differenze di pelle, etnia o lingua: “Si considerano tutti italiani”.

Polverini si è confrontata recentemente con Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, e si dice soddisfatta dell’impegno che lui sta dimostrando su questo tema. La deputata sottolinea come Tajani, supportato anche dai figli di Silvio Berlusconi, abbia recuperato lo spirito liberale originario del partito, abbracciando con convinzione la battaglia per il riconoscimento della cittadinanza ai bambini che completano un ciclo scolastico in Italia.

La proposta di legge di Polverini, simile a quella presentata dal deputato dem Paolo Ciani, prevede l’acquisizione della cittadinanza per chi è nato in Italia o vi è arrivato entro i 12 anni e ha completato un ciclo di studi. Polverini ritiene che si possa giungere rapidamente a un’intesa tra Forza Italia e le forze di opposizione su un testo condiviso, enfatizzando l’importanza di una posizione chiara e coerente su una questione di diritti.

Tuttavia, la discussione all’interno della coalizione di governo resta complessa. Polverini critica l’atteggiamento chiuso di Fratelli d’Italia (FdI) e della Lega, ricordando che un tempo il Movimento Sociale Italiano (MSI), da cui deriva FdI, aveva una visione sociale più avanzata rispetto a quella attuale del partito di Meloni. In particolare, cita le recenti dichiarazioni del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, che ha accennato a possibili piccoli aggiustamenti alla legge sulla cittadinanza, come un segnale di apertura da parte di FdI.

Polverini conclude ribadendo l’urgenza di una battaglia di civiltà, affinché la politica si adegui ai cambiamenti della società e non resti ancorata a posizioni antistoriche. La sua speranza è che Forza Italia possa essere il perno liberale che, con coraggio, si faccia promotore di nuove libertà e diritti per i “nuovi italiani”.