Ius Scholae. Tajani: “Abbiamo le nostre idee, non faccio polemiche con altre realtà del centrodestra”

Roma, 22 agosto 2024 – Il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, è intervenuto al Meeting di Rimini, affrontando il delicato tema dello Ius Scholae. Questo argomento, che riguarda la possibilità di acquisire la cittadinanza italiana per i figli di immigrati che completano un ciclo scolastico in Italia, non è incluso nel programma di governo del centrodestra. Tuttavia, Tajani ha chiarito che questo non impedisce un confronto all’interno della coalizione.

“Abbiamo la nostra opinione sullo Ius Scholae, così come su altri punti che non fanno parte del programma di governo e che vengono sollevati da altri alleati,” ha dichiarato il vicepremier. Sottolineando l’importanza del dialogo, ha aggiunto: “Non è che perché un tema non è nel programma di governo non se ne può parlare. Ognuno ha diritto di esprimere la propria opinione. Io non impongo niente a nessuno, ma non voglio neanche che nessuno imponga qualcosa a me, quindi sono libero di parlare.”

La posizione di Tajani riflette la complessità del dibattito interno alla coalizione di centrodestra, composta da partiti con sensibilità diverse su temi chiave come quello della cittadinanza. “Abbiamo le nostre idee, non faccio polemiche con altre realtà del centrodestra,” ha precisato Tajani. “Siamo partiti diversi, sennò saremmo un partito unico. Siamo per il programma di governo e quello che ci vincola è il programma.”

Tajani ha infine concluso ribadendo che lo Ius Scholae non fa parte degli impegni presi dall’attuale esecutivo. Tuttavia, ha lasciato aperta la porta al dialogo: “Ne parleremo anche con i nostri alleati.” Una dichiarazione che evidenzia la volontà di Forza Italia di mantenere una posizione dialogante, pur restando fedele agli accordi presi in sede di programma di governo.

In un contesto politico in cui il tema della cittadinanza continua a essere motivo di dibattito, le parole di Tajani confermano la linea prudente e dialogante di Forza Italia, che si distingue per la sua volontà di confronto all’interno del centrodestra, senza però mettere in discussione le priorità stabilite per l’azione di governo.