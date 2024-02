La Guardia costiera tunisina intensifica gli sforzi per contrastare la migrazione irregolare

in

Roma, 6 febbraio 2024 – Sotto il costante aumento delle sfide legate alla migrazione irregolare, la Guardia Costiera Tunisina ha annunciato di aver bloccato 99 tentativi di attraversamento verso le coste italiane durante il periodo dal 28 gennaio al 3 febbraio. Un totale di 2.469 persone sono state fermate, di cui 405 con nazionalità tunisina e 2.064 di origine subsahariana.

La direzione della Guardia Nazionale Tunisina ha condiviso queste informazioni attraverso una pubblicazione su Facebook, sottolineando gli sforzi intensificati per contrastare la crescente ondata di migrazione irregolare. Nel medesimo periodo, sono stati sventati anche 193 tentativi di attraversamento delle frontiere terrestri, portando all’arresto di 2.945 individui, di cui 2.493 provenienti da paesi dell’Africa subsahariana.

Le autorità tunisine hanno dichiarato che questa azione mirata è stata parte di un impegno più ampio per proteggere le frontiere nazionali e garantire la sicurezza marittima. La migrazione irregolare è diventata una sfida significativa per molti paesi, e la Tunisia sta adottando misure robuste per affrontare la questione.

La situazione è complessa, coinvolgendo una varietà di questioni, tra cui la pressione economica, le crisi umanitarie e le disuguaglianze regionali.