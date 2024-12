La sentenza Salvini-Open Arms: tra assoluzione giudiziaria e responsabilità politica

in

Roma, 23 dicembre 2024 – La recente assoluzione del ministro Matteo Salvini, accusato di aver impedito lo sbarco di 147 migranti dalla nave della ONG spagnola Open Arms, continua a sollevare un acceso dibattito sia sul piano etico che politico. La vicenda, che ha visto la nave bloccata a mezzo miglio da Lampedusa nell’agosto del 2019, rappresenta un nodo cruciale nella gestione delle politiche migratorie italiane ed europee.

Leoluca Orlando, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), ha espresso un giudizio netto sulla questione: “I magistrati hanno svolto il loro ruolo e ritengo sia importante aspettare le motivazioni. L’assoluzione, però, non può prestare il fianco a facili strumentalizzazioni”. Secondo Orlando, il verdetto non chiude il capitolo, ma richiama a una responsabilità più ampia che va oltre le aule di tribunale. “Le vite dei migranti si salvano, le ONG non si criminalizzano”, ha sottolineato.

Questa dichiarazione riflette una prospettiva che va oltre la sentenza giudiziaria e tocca le fondamenta di una politica migratoria etica e umanitaria. Il processo, secondo Orlando, è stato strumentalizzato politicamente, con l’effetto di indebolire la credibilità delle istituzioni italiane. “Salvini ha utilizzato questo processo contribuendo a minare la credibilità delle istituzioni e l’assoluzione, di certo, non cancella comportamenti inaccettabili in spregio della vita umana”, ha aggiunto.

L’assoluzione di Salvini ha inevitabilmente acceso le polemiche tra chi la considera una conferma della legittimità delle sue azioni e chi, al contrario, ritiene che la decisione non elimini il carattere politico ed etico delle scelte compiute in quei giorni.

Il caso Open Arms rimane un simbolo delle tensioni irrisolte tra sicurezza nazionale, rispetto dei diritti umani e obblighi internazionali. La responsabilità politica, come ha evidenziato Orlando, non si esaurisce con una sentenza: essa richiede un’assunzione di impegno concreto per evitare che tragedie simili si ripetano e che il valore della vita umana venga sempre posto al centro dell’azione politica.