Lampedusa, 1800 arrivi in 48 ore: al via i trasferimenti dei migranti

Roma, 16 novembre 2023 – All’hotspot di Lampedusa è stato registrato un afflusso straordinario con oltre 1.800 migranti sbarcati nelle ultime 48 ore. Gli arrivi hanno fatto aumentare le presenze nella struttura fino a 1.344, e di questi 101 sono i minori non accompagnati.

Migranti, quasi 1400 le presenze all’hotspot

Per far fronte a questa ondata migratoria, sono state avviate operazioni di trasferimento su diverse destinazioni. La scorsa sera, 400 migranti sono stati imbarcati su un traghetto diretto a Porto Empedocle, mentre altri 270 seguiranno la stessa sorte nella mattinata odierna. La Prefettura di Agrigento, in collaborazione con il Ministero dell’Interno, ha pianificato poi ulteriori spostamenti. Nel primo pomeriggio, 180 migranti saranno imbarcati su un volo diretto a Bologna. Nella serata odierna, altri 400 migranti lasceranno Lampedusa con un traghetto, raggiungendo domani all’alba Porto Empedocle.

Questi trasferimenti sono parte di una strategia per distribuire in modo più equo il carico dell’accoglienza e dell’identificazione dei profughi, garantendo al contempo il rispetto dei protocolli di sicurezza e la fornitura di assistenza adeguata.

