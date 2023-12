Lampedusa: nuovi arrivi di migranti, autorità al lavoro per la gestione e il trasferimento

in

Roma, 29 dicembre 2023 – Un nuovo episodio di arrivi di migranti ha coinvolto le coste di Lampedusa, con le autorità che hanno intercettato diverse imbarcazioni, portando in salvo 129 persone in difficoltà nelle acque del Mediterraneo.

Un gruppo di 25 tunisini, tra cui 6 donne e 7 minori, è stato individuato e soccorso dagli agenti dei Carabinieri sugli scogli a Cala Madonna. Questi migranti, rimasti bloccati dopo essere stati lasciati sulla terraferma da uno scafista, hanno raccontato di essere partiti da Mahdia, Tunisia, e di aver affrontato un viaggio pericoloso, pagando in media 1.600 euro a testa. Lo scafista li ha lasciati sulla costa prima di riprendere il mare con il barchino di ferro, scortato da un gommone.

Oltre a questo gruppo, altre 87 persone sono arrivate a Lampedusa durante la notte e le prime ore del mattino su due diverse imbarcazioni. Sul primo barchino, 45 individui provenienti da Mali, Guinea, Senegal, Gambia e Camerun; sul secondo, 17 tunisini, inclusi 4 minori. Entrambe le imbarcazioni sono state intercettate dalle motovedette della guardia di finanza.

Tutti i migranti sono stati condotti all’hotspot di contrada Imbriacola, che già al mattino ospitava 886 persone, tra cui 96 minori non accompagnati. Su indicazione della Prefettura di Agrigento, in coordinamento con il Viminale, è in corso il trasferimento di 300 migranti al porto, dove verranno imbarcati su un traghetto di linea diretto a Porto Empedocle. Questa operazione segue il trasferimento di altri 300 migranti avvenuto la sera precedente.