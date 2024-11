Lampedusa: nuovi arrivi notturni, prosegue l’emergenza migranti

in

Lampedusa, 6 novembre 2024 – Nella notte sono sbarcati a Lampedusa altri 71 migranti, continuando una lunga serie di arrivi che nelle ultime ore ha visto raggiungere l’isola da circa 700 persone, ripartite in 16 approdi. L’isola, ormai in prima linea nel Mediterraneo, affronta un flusso migratorio che non accenna a diminuire e sottolinea la complessità e la difficoltà della gestione degli sbarchi.

Tra i migranti giunti nelle ultime ore, 4 tunisini, fra cui una donna, sono stati individuati dai carabinieri nella contrada Imbriacola mentre si dirigevano autonomamente verso l’hotspot. I migranti hanno raccontato di essere stati lasciati a riva da uno scafista tunisino, che dopo averli sbarcati ha ripreso il largo con la stessa imbarcazione. È una testimonianza che evidenzia le modalità dei viaggi spesso precari e pericolosi organizzati dagli scafisti.

Nella notte, la Guardia di Finanza ha inoltre intercettato due imbarcazioni, una con a bordo 14 tunisini e un’altra con 52 migranti provenienti da Gambia, Costa d’Avorio, Malesia e Senegal. Questi ultimi hanno riferito di essere partiti rispettivamente da Djerba e Sfax, pagando un costo di circa 1.200 dinari tunisini a testa per il viaggio.

Attualmente, l’hotspot di Lampedusa accoglie 813 persone, ma la struttura continua a essere sovraffollata, con un flusso costante di nuovi arrivi. Per alleggerire la pressione sull’isola, la Prefettura di Agrigento ha pianificato per la tarda mattinata il trasferimento di 302 persone a bordo del traghetto “Sansovino”, che dovrebbe arrivare in serata a Porto Empedocle.

Lampedusa continua a essere il simbolo della crisi migratoria del Mediterraneo, affrontando sfide logistiche e umanitarie immense. Le testimonianze di chi affronta il viaggio raccontano storie di speranza e disperazione, alimentate da contesti economici e sociali difficili nei Paesi di partenza.