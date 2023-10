Lampedusa, nuovi sbarchi: arrivati 87 migranti nella notte, tra loro anche un invalido

Roma, 10 ottobre 2023 – Non si arrestano gli sbarchi a Lampedusa. Solo questa notte, infatti, sono arrivati sull’isola 87 migranti, divisi su quattro diverse imbarcazioni. Tra loro, era presente anche una persona invalida.

Migranti, sbarcate a Lampedusa 87 persone

La situazione di emergenza è stata gestita dalle autorità locali in collaborazione con le forze dell’ordine. A bordo delle imbarcazioni c’erano uomini, donne e minori, provenienti da diverse regioni dell’Africa e del Medio Oriente. Tra di loro, c’era anche una persona invalida che non cammina da otto anni. Quest’ultimo è stato immediatamente trasportato al Poliambulatorio dell’isola per ricevere l’assistenza medica necessaria. Il soccorso è stato reso possibile grazie agli sforzi congiunti della Guardia Costiera italiana, della Guardia di Finanza e delle unità dell’Agenzia Frontex, l’agenzia europea per la gestione delle frontiere esterne.

Uno dei gruppi è stato individuato su un isolotto chiamato Lampione. Questi migranti, tutti tunisini, erano a bordo di un gommone che aveva lasciato la città costiera di Sousse. Le operazioni di soccorso hanno coinvolto tre uomini, una donna e due minori. Un’altra imbarcazione con a bordo 18 profughi, tra cui donne, minori e un invalido, poi, è stata intercettata dalla motovedetta della Guardia Costiera. Questi migranti provenivano da Sabratha e rappresentavano una varietà di nazionalità, tra cui gambiani, siriani e sudanesi. Inoltre, una squadra della Guardia di Finanza ha preso in carico un barchino lungo 6 metri con 46 persone a bordo, di cui 11 erano donne e 8 minori. Questi migranti erano originari del Gambia, del Camerun, del Mali, del Benin e della Guinea Conakry e avevano intrapreso il loro viaggio da Sfax.

Poco prima delle 2 del mattino, si è verificato infine un altro sbarco, che ha coinvolto 17 tunisini, di cui due erano donne. Questi migranti sono stati soccorsi al largo dalla Capitaneria di Porto e successivamente trasportati a molo Favarolo. Tutti i gruppi di migranti sono stati condotti all’hotspot di contrada Imbriacola, dove saranno sottoposti a controlli sanitari e registrati dalle autorità competenti.

