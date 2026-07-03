Leone XIV a Lampedusa, il Papa nel crocevia dove l’Europa misura la propria umanità

Roma, 3 luglio 2026 – Lampedusa torna al centro dello sguardo della Chiesa e dell’Europa. Sabato 4 luglio Papa Leone XIV sarà sull’isola simbolo della rotta mediterranea, luogo di approdi, naufragi, accoglienza e dolore. Una visita breve, poco meno di quattro ore, ma dal forte valore spirituale e politico, in una terra che continua a interrogare le coscienze davanti alle morti in mare e alle politiche sempre più restrittive sui migranti.

L’isola, più vicina all’Africa che alla Sicilia, è da anni il volto più esposto della frontiera meridionale d’Italia. Nel 2025, secondo i dati riportati da Avvenire, gli arrivi dal Nord Africa sono stati quasi 40mila, mentre le vittime nel Mediterraneo centrale sono state 1.314. Numeri che raccontano una tragedia permanente, fatta di viaggi disperati, barche di fortuna, famiglie spezzate e vite inghiottite dal mare.

Il viaggio di Leone XIV si inserisce in un percorso già segnato dall’attenzione ai migranti. Dopo la tappa alle Canarie e quella a Sant’Angelo Lodigiano, paese natale di santa Francesca Cabrini, patrona dei migranti, il Pontefice arriva ora a Lampedusa, raccogliendo idealmente l’eredità di papa Francesco, che nel 2013 scelse proprio l’isola per il primo viaggio del suo pontificato.

Il programma prevede momenti altamente simbolici: la preghiera al cimitero davanti alle tombe dei migranti morti in mare, la sosta presso la lapide di Yusuf, il bambino di sei mesi originario della Guinea morto in un naufragio nel 2020, il passaggio alla Porta d’Europa e l’incontro con chi è sopravvissuto alla traversata. La visita si concluderà con la Messa, segno di un itinerario in cui memoria, dolore e speranza si intrecciano.

A fare da sfondo alla visita c’è però anche una denuncia forte. L’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, parla di una fraternità progressivamente “mortificata” e di un’accoglienza che negli anni sarebbe stata sempre più sottratta alla comunità locale. Gli sbarchi, un tempo segnati anche dalla presenza dei pescatori, delle famiglie e dei volontari, vengono oggi descritti come processi sempre più militarizzati, con accessi limitati al molo e migranti rapidamente indirizzati verso l’hotspot dell’isola.

Lampedusa resta così sospesa fra due immagini: porta d’Europa e cimitero del Mediterraneo. Da una parte rappresenta la speranza di chi cerca salvezza; dall’altra denuncia il fallimento di politiche incapaci di mettere al centro la dignità delle persone. La critica riguarda anche la cosiddetta “fortezza Europa”, accusata di delegare ad altri il respingimento dei barconi e di guardare con sospetto le organizzazioni impegnate nei soccorsi.

Il messaggio del Papa, in questo contesto, assume un significato netto: non abituarsi alla tragedia, non trasformare i migranti in una categoria astratta, non voltarsi dall’altra parte davanti a uomini, donne e bambini che fuggono da guerre, fame, persecuzioni e violenze. Per la Chiesa, la questione migratoria non è un tema laterale, ma un banco di prova della fraternità e della fedeltà al Vangelo.

La visita di Leone XIV a Lampedusa non sarà dunque soltanto un gesto pastorale. Sarà anche un richiamo all’Italia e all’Europa: nel Mediterraneo non naufragano solo le barche dei migranti, ma anche l’idea stessa di umanità quando la vita dei più fragili viene ridotta a problema di ordine pubblico.