Lo studio. Minori stranieri non accompagnati: solo uno su cinque è integrato nel sistema scolastico italiano

Roma, 20 novembre 2024 – Come sono inseriti i minori stranieri non accompagnati (MSNA) nel sistema scolastico-formativo italiano? Quanto tempo intercorre tra l’arrivo in Italia e l’inserimento in un programma di apprendimento? Se ne discuterà oggi durante il webinar Perché occuparsi di minori stranieri non accompagnati a scuola, in programma dalle 16.30 alle 18.00, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

All’evento, moderato da Alessandra Barzaghi ricercatrice e project manager di Fondazione ISMU ETS, parteciperanno: Nicola Pasini, Segretario Generale di Fondazione ISMU ETS; Raffaele Ieva, Dirigente Divisione II, Politiche di integrazione sociale e lavorativa dei migranti e tutela dei minori stranieri, Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Nicola Dell’Arciprete, Coordinatore in Italia dell’Ufficio Regionale per l’Europa e l’Asia Centrale di UNICEF; Mariagrazia Santagati, responsabile scientifico del Settore Educazione di Fondazione ISMU ETS, sociologa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Gianluca Argentin ed Elisa Manzella, sociologi dell’Università di Milano Bicocca.

Durante il webinar verranno presentati i risultati di un ampio, articolato e originale lavoro di ricerca condotto dal Settore Educazione di Fondazione ISMU ETS a partire da uno Studio conoscitivo sui MSNA e l’accesso all’istruzione, supportato da un comitato scientifico di esperti del tema e condotto da un ampio gruppo di ricercatori, che è stato effettuato su incarico del Ministero dell’Istruzione (2020/22) in collaborazione con una cabina di regia cui hanno partecipato la Direzione Generale Immigrazione e Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Divisione II), il Ministero dell’Interno e l’ANCI.

La ricerca ha permesso di ricostruire, per la prima volta, il quadro nazionale sulla presenza dei MSNA nel sistema scolastico-formativo e sulle pratiche di integrazione tra scuole e territori, senza dimenticare la prospettiva dei minori stessi. Nel 2023/24, ricerca sul campo e analisi dei dati raccolti sono continuate in collaborazione con diverse università e centri di ricerca. Si segnala, in particolare, un’indagine Delphi, volta ad affrontare il tema degli ostacoli nell’accesso scolastico dei MSNA, che ha coinvolto un panel di 60 esperti nazionali e i cui primi risultati verranno presentati durante il webinar.

L’incontro online sarà l’occasione per lanciare la pubblicazione open access del volume Minori stranieri non accompagnati a scuola. Se l’improbabile diventa possibile, a cura di Mariagrazia Santagati, Alessandra Barzaghi e Chiara Ferrari (FrancoAngeli), che raccoglie riflessioni teoriche e analisi empiriche di un lungo itinerario di studio sul tema.

Per il programma dettagliato del webinar, e per iscriversi, cliccare sul seguente link: https://www.ismu.org/webinar-perche-occuparsi-di-minori-stranieri-non-accompagnati-a-scuola-20-11-2024/