Lotta al caporalato in provincia di Palermo: scoperte gravi violazioni in quattro aziende agricole

in

Roma, 16 luglio 2024 – Un’importante operazione contro il caporalato e il lavoro nero è stata condotta dai militari del comando provinciale, dai carabinieri del nucleo ispettorato del Lavoro di Palermo, dal 9° nucleo elicotteri e dagli ispettori nazionali del lavoro. Durante i controlli in quattro aziende agricole nella provincia di Palermo, sono stati trovati 14 lavoratori irregolari o in nero su 16 controllati. Tra questi, sono stati identificati quattro minori migranti senza permesso di soggiorno.

Le principali violazioni riscontrate riguardano la mancata formazione dei lavoratori, l’assenza di sorveglianza sanitaria e la mancata nomina del responsabile della sicurezza. Queste gravi inadempienze non solo mettono a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori, ma rappresentano anche una violazione delle normative vigenti in materia di lavoro.

Le autorità hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di quasi 100.000 euro e hanno sospeso le attività imprenditoriali delle aziende coinvolte. Questo provvedimento impedisce alle ditte di continuare a operare in condizioni di illegalità, garantendo così una maggiore tutela per i lavoratori.

L’operazione sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine e degli ispettori del lavoro nel contrastare il fenomeno del caporalato, una piaga che continua a colpire il settore agricolo in molte parti d’Italia. L’uso di lavoratori in nero e irregolari non solo viola i diritti dei lavoratori, ma distorce anche la concorrenza nel settore agricolo, creando un ambiente di lavoro ingiusto e pericoloso.

Le autorità locali e le organizzazioni sindacali hanno espresso il loro apprezzamento per l’operazione e hanno ribadito la necessità di continuare a vigilare e a intervenire con fermezza contro queste pratiche illegali. “È fondamentale che tutti i lavoratori abbiano accesso a condizioni di lavoro sicure e regolari,” ha dichiarato un portavoce del sindacato agricolo locale. “Queste operazioni sono essenziali per garantire che i diritti dei lavoratori siano rispettati e che le aziende operino nel rispetto delle leggi.”