Mascherina all’aperto, ecco quando potrebbe essere eliminato l’obbligo

Roma, 21 giugno 2021 – Il comitato tecnico scientifico sta valutando se eliminare l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Se si deciderà di andare in questa direzione, la modifica potrebbe essere messa in atto già a partire dal 28 giugno, o forse dai primi di luglio. Sicuramente, però, solo a determinate condizioni: sarà permesso solamente all’aperto e nelle situazioni in cui si possono evitare gli assembramenti.

Mascherina all’aperto, quando dovrebbe essere tolta

Probabilmente dalla riunione del Comitato tecnico scientifico, al momento ancora in corso, verrà fuori una data sull’eliminazione dell’obbligo della mascherina all’aperto. Quasi sicuramente, poi, la decisione verrà accompagnato da una serie di prescrizioni per evitare che la scelta provochi una risalita della curva epidemiologica. Secondo quanto si apprende, il provvedimento potrebbe entrare in vigore già a partire dal 28 giugno, giorno nel quale tutta l’Italia sarà in zona bianca. L’alternativa, poi, potrebbe essere il 1 luglio, ma non si esclude nemmeno la possibilità di far slittare tutto al 5 luglio. Il 2 luglio, infatti, saranno disponibili i nuovi dati sul monitoraggio, e se oltre il 50% degli italiani avranno ricevuto almeno la prima dose del vaccino allora non dovrebbero esserci ostacoli.

A quel punto, infatti, l’eliminazione della mascherina all’aperto dovrebbe essere certa. Ovviamente, bisognerà rispettare comunque alcune regole. Continuerà a rimanere obbligatorio mantenere le distanze di sicurezza, e indossare i dispositivi di protezione quando si entra in un negozio, quando ci si sposta all’interno di un locale o quando si sale sui mezzi di trasporto, arerei compresi.