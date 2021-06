Immigrazione. Salvini: “No al turismo dei barconi”

Roma, 22 giugno 2021 – “Non abbiamo bisogno del turismo dei barchini e dei barconi, quest’estate abbiamo bisogno in Calabria e in Italia dei turisti che pagano, non dei turisti per caso che sbarcano e poi sono pagati dai calabresi e dali italiani”.

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini alla presentazione del candidato del centrodestra in Calabria Roberto Occhiuto.

“Ci sono 5 milioni di calabresi che vivono in giro per il mondo che io ho incontrato, orgogliosi della loro terra ma obbligati da un pessima politica a lavorare e studiare dall’altra parte del mondo. È l’unica immigrazione cui lavoreremo: permettere di tornare nella loro terra ai figli di Calabria”, ha conclso.