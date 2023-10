Mattarella visita alla Casa dell’Amicizia: “Qui si vede la solidarietà italiana”

Roma, 18 ottobre 2023 – “In queste realtà si vede il vero animo dell’Italia, la sua solidarietà e la capacità di comprendere, oltre qualunque confine, che vi è una responsabilità che chiama ciascuno e le istituzioni tutte“. Così il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, ha aperto la sua visita alla Casa dell’Amicizia, un centro polifunzionale gestito dalla Comunità di Sant’Egidio situato a Trastevere, Roma. Con la sua presenza, il capo dello Stato ha voluto ribadire il riconoscimento importante a una struttura che accoglie migranti, rifugiati, giovani e anziani, fornendo una vasta gamma di servizi sociali.

Migranti, la visita di Mattarella alla Casa dell’Amicizia

Accompagnato dal presidente di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, e dal fondatore della Comunità, Andrea Riccardi, il capo dello Stato ha trascorso del tempo ascoltando le storie di migranti provenienti da diverse parti del mondo. Come quella di un giovane originario del Mali, che dopo un lungo viaggio è riuscito ad arrivare in Italia, dove ora lavora. Proprio qui ha condiviso il suo cambiamento di percezione da parte degli italiani: da essere visto come un potenziale pericolo a essere riconosciuto come un elemento che contribuisce alla sicurezza.

Mattarella si è poi intrattenuto con una famiglia afghana che ha raccontato le loro esperienze nell’emigrazione, impiegando un anno per ricongiungersi in Italia. Con calore, il Presidente ha dato il benvenuto a questa famiglia, riconoscendo il coraggio e la determinazione che richiede un simile percorso. Successivamente, ha conosciuto una famiglia etiope, giunta da poco in Italia con un bambino piccolo. Ed è proprio in quel momento che il presidente ha espresso l’importanza di dare attenzione a questo mondo che necessita di solidarietà e supporto.

Infine, il presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza di fornire risposte alle complesse esigenze delle persone e ha elogiato l’impegno di coloro che rendono possibile tutto questo. La visita ha sottolineato il ruolo cruciale delle organizzazioni umanitarie e della solidarietà nella società italiana, e ha enfatizzato la necessità di un approccio compassionevole verso coloro che cercano rifugio e una vita migliore in Italia.

