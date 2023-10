Migranti, arrivata a Genova la Geo Barents con le 63 persone salvate

Roma, 18 ottobre 2023 – Questa mattina, poco dopo le 7, la Geo Barents e i 63 migranti salvati nel Mediterraneo sono attraccati al ponte Andrea Doria di Ponente, a Genova. I profughi e gli operatori della nave di Medici Senza Frontiere, una volta giunti sulla terraferma, sono stati accolti da diversi striscioni esposti da GenovaSolidale che riportavano il messaggio: “Benvenuti a Genova“.

Migranti, la Geo Barents è arrivata a Genova

I migranti erano stati salvati da una situazione critica mentre viaggiavano a bordo di una barca che era in procinto di affondare. Tra di loro c’erano quattro donne e una dozzina di minori, tutti di origini libiche e partiti circa ventiquattro ore prima del loro salvataggio. La Geo Barents, che dal 2021 è stata impegnata nelle operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo da Medici Senza Frontiere, ha fornito un rifugio sicuro per i sopravvissuti. Portandoli a Genova in condizioni di sicurezza.

L’arrivo di migranti a bordo di navi utilizzate per il soccorso rappresenta un costante richiamo alle sfide umanitarie e politiche collegate alla migrazione attraverso il Mar Mediterraneo. Mentre le operazioni di salvataggio continuano a essere fondamentali per salvare vite umane, la questione della distribuzione e dell’accoglienza dei migranti rimane un tema di grande risonanza in Italia e in Europa.

