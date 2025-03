Mazara del Vallo: il vescovo augura pace e fratellanza per il Ramadan

Roma, 1 marzo 2025 – Con l’inizio del mese sacro per i musulmani, il vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Angelo Giurdanella, ha inviato un messaggio di augurio e di vicinanza alla comunità islamica locale. «Il Ramadan sia un tempo di benedizione, di pace, di concordia nelle vostre famiglie», ha dichiarato il presule, rivolgendo un pensiero particolare ai giovani migranti ospitati nelle strutture di accoglienza del territorio.

Il vescovo ha poi sottolineato la responsabilità comune di tutti i credenti nel costruire legami di fraternità, trovando quei punti d’incontro capaci di unire l’umanità in un’unica famiglia: «Si ristabiliscano vincoli forti di pace e cresca il desiderio di scambiarci quel bagaglio di valori, conoscenze e tradizioni di cui tutti siamo portatori, come ricchezza reciproca».

Giurdanella ha evidenziato anche la singolare coincidenza di quest’anno, che vede musulmani e cattolici vivere nel medesimo periodo un tempo di digiuno, preghiera e carità: per i primi il Ramadan, per i secondi la Quaresima. «Due nomi diversi – scrive – per indicare pratiche simili per purificarsi, seguire la via di Dio e aiutare chi è più in difficoltà. Indipendentemente dalla religione professata, avvicinarsi a Dio comporta sempre anche una disponibilità a farsi più prossimi nei confronti di chi è in condizioni di povertà».

Un messaggio di unità e solidarietà che, in un momento storico di incertezza, assume ancor più importanza e invita i fedeli di entrambe le religioni a un confronto pacifico e costruttivo.