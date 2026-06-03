Metsola esulta per l’accordo UE: “Rimpatri più rapidi e coerenti”

Roma, 3 giugno 2026 – L’Unione europea compie un nuovo passo nella riforma della propria politica migratoria. Dopo l’accordo raggiunto tra Parlamento europeo e Consiglio sul nuovo Regolamento sui rimpatri, la presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola ha accolto positivamente l’intesa, definendola un tassello essenziale per rendere più credibile ed efficace la gestione europea di migrazione e asilo.

Secondo Metsola, una politica migratoria realmente funzionante non può limitarsi alle procedure di accoglienza e protezione internazionale, ma deve essere accompagnata anche da un sistema di rimpatrio capace di intervenire in modo rapido e coordinato nei confronti di chi non ha diritto a restare nell’Unione. L’accordo, ha sottolineato, integra il più ampio Patto su Migrazione e Asilo e punta a rendere i rimpatri “più rapidi e più coerenti” in tutta Europa.

Il nuovo regolamento introduce strumenti comuni per superare una delle principali debolezze del sistema attuale: la frammentazione tra le decisioni adottate dai diversi Stati membri. Tra le novità più rilevanti c’è l’Ordine europeo di rimpatrio, pensato per facilitare il riconoscimento delle decisioni emesse da un Paese UE anche da parte degli altri Stati membri. In una prima fase, il riconoscimento reciproco resterà volontario, ma il meccanismo potrà essere rivalutato in seguito dalla Commissione.

L’obiettivo politico è chiaro: ridurre il divario tra gli ordini di espulsione emessi e i rimpatri effettivamente eseguiti. Bruxelles considera questo aspetto decisivo per la tenuta dell’intero sistema migratorio europeo, soprattutto in una fase in cui molti governi chiedono maggiore controllo sulle frontiere esterne e procedure più incisive contro l’immigrazione irregolare.

Il regolamento prevede anche obblighi più stringenti per i cittadini di Paesi terzi che non hanno diritto di soggiornare nell’Unione, imponendo una maggiore cooperazione con le autorità competenti. Sono previste inoltre misure specifiche per i casi considerati a rischio per la sicurezza pubblica, compresa la possibilità di divieti d’ingresso più lunghi e procedure rafforzate.

Uno dei punti più discussi riguarda la possibilità di istituire hub per i rimpatri in Paesi terzi. Si tratta di strutture o meccanismi esterni all’Unione verso cui potrebbero essere trasferite persone destinatarie di una decisione di rimpatrio, sulla base di accordi con Stati non appartenenti all’UE. La Commissione precisa che tali intese dovranno rispettare gli standard internazionali sui diritti umani e il principio di non respingimento.

Proprio questo aspetto, tuttavia, resta il più controverso. Le organizzazioni per i diritti umani e una parte del Parlamento europeo temono che l’esternalizzazione dei rimpatri possa aprire zone grigie sul piano delle garanzie legali, della tutela dei minori e del controllo effettivo sulle condizioni nei Paesi partner. I sostenitori dell’accordo, al contrario, ritengono che senza strumenti più efficaci di rimpatrio il Patto migrazione rischi di restare incompleto.

L’intesa dovrà ora essere formalmente approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima dell’entrata in vigore definitiva. Ma il segnale politico è già forte: l’Unione europea vuole passare da un sistema percepito come lento e disomogeneo a un quadro comune più vincolante, capace di rendere operative le decisioni di rimpatrio e di rafforzare la cooperazione tra Stati membri.

La sfida, ora, sarà capire se l’accelerazione sulle espulsioni potrà convivere con il rispetto pieno delle garanzie fondamentali. Per Bruxelles, il nuovo regolamento rappresenta il completamento necessario della riforma migratoria europea. Per i critici, invece, è l’inizio di una stagione più dura, in cui il confine tra controllo dei flussi e tutela dei diritti rischia di diventare sempre più fragile.