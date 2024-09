Migranti, a Firenze una mostra sul dramma del Mediterraneo

Roma, 25 settembre 2024 – Il Mediterraneo, crocevia di vite spezzate, sogni infranti e speranze disperse, diventa il protagonista della mostra “Le voci del Mediterraneo” di Simone Del Sere, un’esposizione di grande impatto emotivo che affronta il tema delle migrazioni attraverso l’arte. La mostra sarà inaugurata domenica 29 settembre alle 19:45 nel Chiostro Grande della Basilica della Santissima Annunziata di Firenze, in occasione della Giornata Mondiale dei Migranti e dei Rifugiati.

Migranti, un viaggio artistico attraverso il dramma del Mediterraneo

Simone Del Sere, artista fiorentino, con le sue opere invita il pubblico a riflettere sulle tragedie che avvengono ogni giorno nel Mediterraneo. Le maschere protagoniste delle sue creazioni, divise in quattro serie principali, rappresentano l’essenza degli uomini migranti, spesso spogliati della propria identità e ridotti a un numero anonimo, una merce. Le opere di Del Sere propongono una rappresentazione simbolica e potente delle vite perdute e delle sofferenze vissute da coloro che tentano di attraversare il Mediterraneo in cerca di una vita migliore. Tra le serie in esposizione, spiccano TransMigrazioni, che esplora l’alterità dell’uomo attraverso l’eleganza delle maschere, e #Justanumber, che con toni più duri e violenti mette in scena i naufraghi, anonimi e dimenticati. Nella serie Pesci neri, poi, le maschere diventano oggetti inscatolati, simili a prodotti venduti in un mercato, metafora della disumanizzazione e della perdita di identità delle persone migranti.

“È stato un onore essere invitato dalla Diocesi di Firenze ad esporre le mie opere per la Giornata Mondiale dei Migranti e dei Rifugiati,” ha dichiarato l’artista. “I drammatici eventi legati ai fenomeni migratori mi riempiono sempre di un dolore profondo.” Del Sere ha anche ricordato la sua prima opera ispirata alle migrazioni, Mater Migrantes (2018), che trae ispirazione dalla figura della Madonna della Misericordia: “È una preghiera e una benedizione, una mamma a cui chiedere protezione per tutti coloro che si mettono in viaggio.” Dopo l’inaugurazione di domenica 29 settembre, che richiede l’iscrizione online, la mostra sarà aperta al pubblico dal 2 al 12 ottobre (escluso domenica 6), dalle 15:00 alle 19:00. L’ingresso è gratuito e si svolgerà nei locali adiacenti al Chiostro Grande della Basilica della Santissima Annunziata, con ingresso dalla piazza.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia