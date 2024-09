Trieste: Rafforzati i controlli al confine con la Slovenia, 15 arresti tra passeur e migranti

Roma, 26 settembre 2024 – Nel quadro dei controlli intensificati lungo il confine tra Italia e Slovenia, la polizia di frontiera di Trieste ha arrestato 15 persone tra il 14 agosto e il 16 settembre. Le operazioni, concentrate principalmente nel valico di Fernetti, fanno parte di una strategia mirata a contrastare l’immigrazione irregolare dopo la temporanea sospensione dell’accordo di Schengen.

Gli arresti sono avvenuti in due contesti distinti: 11 persone sono state fermate direttamente ai valichi, mentre altre quattro sono state arrestate durante operazioni di contrasto ai flussi migratori lungo la rotta balcanica. Tra gli arrestati, dieci sono stati colti in flagranza di reato, di cui sette per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e tre per violazione del divieto di reingresso. Gli altri cinque arresti sono stati eseguiti in seguito a provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Tutti i fermati sono stati trasferiti nel carcere di Trieste, mentre i veicoli utilizzati dai passeur per trasportare complessivamente 42 migranti irregolari sono stati sequestrati. Tra i migranti, 14 erano minori, perlopiù di nazionalità turca, e molti di loro non consideravano l’Italia la loro destinazione finale. La polizia di frontiera ha anche denunciato tre cittadini stranieri in stato di libertà.

Tra i passeur arrestati spicca il caso di una cittadina italiana di 50 anni, residente a Padova, fermata mentre trasportava quattro cittadini siriani, di età compresa tra i 14 e i 34 anni. Un altro arresto significativo ha riguardato un cittadino lettone di 28 anni, residente in Svizzera, trovato a bordo di un’auto con otto passeggeri di nazionalità turca, tra cui una coppia di genitori, tre bambini di 10 mesi, 3 e 4 anni e tre parenti dell’uomo. Un cittadino serbo di 30 anni, residente a Lubiana, è stato invece bloccato mentre trasportava una madre turca di 35 anni con quattro figli, tutti privi di documenti.