Migranti, a Mestre una mostra che racconta il dramma del viaggio

Roma, 28 novembre 2024 – Aprirà domani, nella biblioteca dello IUSVE (Istituto Universitario Salesiano Venezia) a Mestre, la mostra “Migro“ dell’artista Daniele Pinni, un’esposizione potente e carica di significato che si propone di raccontare il dramma dei migranti attraverso un linguaggio artistico innovativo e suggestivo.

Mestre, un mostra per i migranti

La mostra presenta dieci opere uniche, realizzate su tavole dove l’artista ha applicato coperte isotermiche trattate con polveri di colore mescolate a vernici alchidiche. Questi materiali, simbolo immediato e doloroso delle migrazioni, diventano il fulcro espressivo di un racconto che si sviluppa attraverso una Via Crucis moderna, in cui il dolore e la speranza si intrecciano. Come spiega Lorenzo Biagi nella presentazione del catalogo, le opere non rappresentano direttamente le vite dei migranti, ma evocano la loro assenza, “sbattendoci addosso la furia di un mare, di una tempesta, di un vento” attraverso colori e texture che trasmettono l’impotenza di chi lotta per sopravvivere.

L’artista Daniele Pinni ha dichiarato: “Con le opere raccolte in Migro ho cercato di raccontare il viaggio della persona migrante, che il mare sovrasta. Nei miei dieci dipinti, infatti, la persona non è direttamente rappresentata, ma è presente attraverso il dramma doloroso della sua mancanza. É la coperta isotermica, che danno ai migranti appena sbarcati, trattata con strati di vernice e polveri di colore, a dare il senso della tensione drammatica“. La mostra, visitabile gratuitamente, si inserisce in un contesto più ampio: la presentazione del nuovo numero della rivista interdisciplinare dello IUSVE, dedicata al viaggio come metafora e realtà del vissuto migrante. “Migro“, quindi, non è solo un’esposizione artistica, ma un invito alla riflessione sulla condizione umana, sull’idea di confine e sulla resilienza di chi affronta il mare in cerca di un futuro. Una tappa imperdibile per chiunque voglia avvicinarsi, attraverso l’arte, al dramma e alla forza dei migranti.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia